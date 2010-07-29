У Азарова уверены, что украинцы поймут необходимость закручивания гаек

Правительство Украины заверяет, что неуклонно и добросовестно будет выполнять обязательства, предусмотренные новой программой сотрудничества страны с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН Департаментом информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

"Программа сотрудничества с МВФ, принятая в условиях продолжающегося кризиса украинской экономики, и в условиях существующей нестабильности на мировых рынках, является единственным способом сохранить в нашем государстве необходимый уровень социальной защиты, обеспечить достигнутый действующим правительством уровень зарплат, пенсий, других социальных выплат, а также расширить круг украинских семей, которые могут получить материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг", - подчеркивается в заявлении.

Правительство убеждено, что граждане Украины понимают необходимость и неизбежность обязательств, которые вынуждена была взять на себя власть. "Страна, обескровленная популистской политикой предыдущей власти, нуждается в стабильности и реформах, которые выведут Украину на качественно новый уровень жизни. То есть, на европейский уровень доходов, медицинского обеспечения, образования, жилищно-коммунальных услуг, безопасности и тому подобное", - говорится в заявлении.

Правительство признает, что его сегодняшние меры являются непростыми. "Чтобы они были результативными, необходима выдержка и политическая воля со стороны власти и понимание и поддержка со стороны общества. Но мы твердо заверяем народ Украины, что у всех действий новой власти есть единственная ответственная цель – обеспечить интересы граждан нашего государства, поднять их благосостояние на более высокий уровень", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. дол. "на помощь власти в проведении реформ и на экономическое регулирование".

Кредит рассчитан сроком на 29 месяцев. Сразу же Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. дол.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 27 июля заявил, что повышение тарифов на газ для населения, следствием чего станет рост стоимости жилищно-коммунальных услуг, является частью договоренности его правительства с МВФ. «Мы не хотим Украину сделать банкротом. Вот и весь ответ. Мы получили ее в жутком состоянии, мы постепенно наводим порядок и наведем его. Но наводить порядок, гладя и раздавая конфеты невозможно,» - добавил премьер.