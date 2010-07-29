Тигипко говорит, что коалиции не удастся повесить на него всех собак

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что если коалиция отправит его в отставку, то это только укрепит его позицию.

Такое мнение он высказал в интервью «Фокусу», текст которого размещен на сайте издания.

С.ТИГИПКО в очередной раз заверил, что самостоятельно уходить с должности не планирует. Он объяснил свою позицию тем, что нынешней властью сейчас принимаются многие нужные для страны решения, и он это очень ценит. «Если завтра большинство в парламенте проголосует за мою отставку, то в следующий раз у меня будут более сильные позиции. Повесить, как вы говорите, всех собак на меня будет сложно. Уже пробовали повесить проект нового налогового кодекса – не получилось», - сказал он.