Тигипко говорит, что коалиции не удастся повесить на него всех собак
12:41, 29 июля 2010Политика
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Отставка укрепит позиции?
Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что если коалиция отправит его в отставку, то это только укрепит его позицию.
Такое мнение он высказал в интервью «Фокусу», текст которого размещен на сайте издания.
С.ТИГИПКО в очередной раз заверил, что самостоятельно уходить с должности не планирует. Он объяснил свою позицию тем, что нынешней властью сейчас принимаются многие нужные для страны решения, и он это очень ценит. «Если завтра большинство в парламенте проголосует за мою отставку, то в следующий раз у меня будут более сильные позиции. Повесить, как вы говорите, всех собак на меня будет сложно. Уже пробовали повесить проект нового налогового кодекса – не получилось», - сказал он.
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