Как Лавра досталась Московскому Патриархату
Корецкий монастырь напрямую подчиняется Москве. Есть такая же опасность и для Лавры... Нужно ехать в Поволжье и просить Бога о дожде, а он впился зубами в Украину и здесь утверждает “русский мир”... Мнения экспертов
Киево-Печерская Лавра как мужской монастырь во время Советской власти дважды прекращала свою деятельность. Первый раз монастырь закрыли в 1930 году, одновременно прошел погром и по Киево-Печерскому заповеднику (созданному в 1926 году), руководство которого было репрессировано. Тогда монахи и научные работники заповедника были по одну сторону баррикад, они противостояли власти. Как ни странно, но возобновились богослужения во время немецкой оккупации в 1941 году. Уже во второй раз коммунистическая власть закрыла Лавру в начале 1960-х. Духовную семинарию разогнали. Значительное количество монахов перешли работать в музеи на территории заповедника на разные должности, даже простые хозяйственные, чтобы только остаться в Лавре. И только в 1988 году по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси деятельность монастыря была возобновлена. С развалом Союза в Украине создаются “национальные версии” православных церквей, но со временем - в 1992 году - одна из крупнейших православных святынь Украины отходит именно УПЦ Московского патриархата. Почему так исторически сложилось и могло ли быть другое развитие событий, мы спросили у экспертов.
Епископ Евстратий (Зоря), спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата ЕСЛИ БЫ ВЛАСТЬ НЕ СТАЛА НА СТОРОНУ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА, ТО ЛАВРА МОГЛА БЫ ОСТАТЬСЯ ЗА ФИЛАРЕТОМ
ЕСЛИ БЫ ВЛАСТЬ НЕ СТАЛА НА СТОРОНУ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА, ТО ЛАВРА МОГЛА БЫ ОСТАТЬСЯ ЗА ФИЛАРЕТОМВ 1992 году митрополит Филарет был священноархимандритом Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. У него до сих пор сохраняются все оригиналы документов о передаче в пользование корпусов Киево-печерской лавры в 1988 году (на то время в Украине существовала лишь одна православная церковь – Авт.). И корпус митрополичий – это была его официальная резиденция. А в канун приезда митрополита Владимира в Киев после Харьковского собора УПЦ по распоряжению Ивана Салия (тогдашний глава Киевской городской госадминистрации – Авт.) охранники резиденции митрополита были выброшены. В действительности, это было захватом Лавры со стороны Московского патриархата. Это был бунт против митрополита Филарета как против священноархимандрита Лавры.
Я думаю, не Иван Салий принимал это решение, его принимали где-то выше, но он был посредником-исполнителем, и он дал распоряжение послать ОМОН, который стал на защиту Московского патриархата, а сторонников митрополита Филарета оттуда выгнали. Если бы власть тогда не стала на сторону Московского патриархата, то вполне возможно, что Лавра осталась за митрополитом Филаретом и сейчас принадлежала бы Киевскому патриархату.
Иван Салий, глава Киевской городской госадминистрации (1992-1993 гг.) ФИЛАРЕТУ МЫ ДОСТАТОЧНО ПЕРЕДАЛИ
ФИЛАРЕТУ МЫ ДОСТАТОЧНО ПЕРЕДАЛИПосле распада Советского Союза происходил религиозный ренессанс. Появлялись разные церкви. Но одновременно у религиозных общин возникло желание подчинить себе те или другие культовые и не культовые заведения, которые когда-то принадлежали им. На Подоле в отдельных церквях были склады с сахаром, в Покровский церкви была автохозяйственная контора, а в колокольне сидела бухгалтерия, во Фроловском монастыре разместилась целая фабрика “Юность”.
Возле Софии верующие Филарета поставили палатки и объявили голодовку. А в самой Софии верующие приковывали себя цепями к фонарям и тоже голодали, чтобы помещение было передано в пользование их конфессии. В это время ученые обратились к Президенту Кравчуку с официальным письмом: что это за безобразие, там голодают, нужно что-то решать.
Узнали, что прибывает Владимир Сабодан. Долго советовались и приняли решение, что Владимирский собор, апартаменты митрополита на Пушкинский, Андреевскую церковь оставляем за Филаретом, София не должна принадлежать никакой конфессии (если хотите – по очереди можете проводить богослужение), а в Лавру поселили Сабодана и РПЦ. А наши тогдашние демократы, сторонники Филарета начали перелезать через стены с какими-то железяками, чтобы выгнать оттуда российскую православную церковь. Мы это решительно остановили.
Мы предоставили обеим конфессиям возможность разместиться. И Филарету мы достаточно передали.
Дмитрий Степовик, ведущий сотрудник Института искусствоведения, фольклоризма и этнологии НАНУ, доктор философии, искусствоведения, богословия В 1992 ГОДУ РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ ПУСТИЛО ЦЕЛЫЙ ПОЕЗД МОСКОВСКИХ ПОПОВ В КИЕВ И ОНИ РЕЙДЕРСКИМИ МЕТОДАМИ ЗАХВАТИЛИ ЛАВРУ
В 1992 ГОДУ РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ ПУСТИЛО ЦЕЛЫЙ ПОЕЗД МОСКОВСКИХ ПОПОВ В КИЕВ И ОНИ РЕЙДЕРСКИМИ МЕТОДАМИ ЗАХВАТИЛИ ЛАВРУВ 1988 году по ходатайству тогдашнего руководителя киевской митрополии Блаженнейшего митрополита Филарета (Денисенко) тогдашняя власть в связи с 1000-летием Крещения Руси позволила возобновить монастырскую жизнь в Лавре. И это, конечно, была украинская православная жизнь. Хотя тогдашняя митрополия находилась в связях с Москвой, но речь шла уже о возрождении настоящей украинской автокефальной церкви. И это закончилось в 1990-ом году в июне месяце провозглашением автокефальной церкви Киевского Патриархата и избранием Мстислава Скрипника Патриархом. Сначала сосуществовали две церкви, между ними был диалог, который закончился объединением в июне 1992 года Украинской православной церкви во главе с Патриархом митрополитом Филаретом с украинской автокефальной православной церковью Патриарха Мстислава. Образовалась единая УПЦ КП.
Поэтому в Лавре была украинская монастырская православная жизнь, до вторжения из Москвы в 1992 году под запугиванием тогдашнего президента Ельцина – “перекроем краник”. Тогда Кравчук сдался под давлением некоторых министров, главы СБУ и т.д. и решил их пустить, мол, пусть церковники сами разбираются. Если бы они знали, чем это все закончится, они бы этого неосмотрительного шага не сделали. Поэтому в 1992 году тогдашнее политическое руководство Украины пустило целый поезд московских попов в Киев, многие из них были на службе РФ и они рейдерскими методами захватили Лавру, Покровский женский монастырь и Флоривский женский монастырь на Подоле, много церквей. Они провели в Харькове церковный псевдособор, без согласия и без присутствия тогдашнего руководителя украинской православной церкви Филарета, отстранили его от власти и поставили своего ставленника, нынешнего митрополита Владимира Сабодана, довольно старенького и больного. И с того времени в Лавре воцарился Московский Патриархат и сегодня они принимают свирепого ненавистника Украины Кирилла, который имеет при себе несколько сотен личной охраны. Он даже говорит не как духовный пастор, а как запугивающий лидер, которого наставили политики в Москве: “Раскольники, присоединяйтесь к кораблю спасения”. И его колючий взгляд, и его окружение – это возрождение порядков, которые существовали даже не при Брежневе, а при Сталине.
На Юге России от жары в этом году сгорел весь урожай. Нужно ехать туда в Саратовскую, Астраханскую области, Поволжье и просить Бога о дожде, а он впился зубами в Украину и тут утверждает “российское православие и русский мир”.
Известно, как Кирилл был введен в лоно РПЦ. Когда он становился епископом в 1976 году, то одним из тех, кто рукополагал его, был нынешний Патриарх Киевский Филарет. И он ему сказал: “Вы не по божьему благословению стали епископом, а по настоянию власти и КГБ”. И потому Кирилл до сих пор его ненавидит.
Меня удивляет наша власть на периферии и в центре, которая в настоящее время устраивает откровенному неприятелю Украины почти царский прием. Была у нас государственный секретарь США, все прошло тихо, приехала-уехала. А тут едва не парады делают, едва не цветы ему под ноги бросают. Это очень опасный симптом со стороны нашей власти. Раз они так его встречают, значит власть чем-то провинилась перед Москвой и расплачивается такими действиями, которые вызывают неприязнь и отвращение со стороны украинского народа.
Людмила Филипович, доктор философских наук, профессор, завотделом религиозных процессов в Украине Института философии НАНУ, исполнительный директор Центра религиозной информации и свободы Украинской ассоциации религиезнавцев ДЛЯ ЛАВРЫ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ НАПРЯМУЮ ПОДЧИНЯТЬСЯ МОСКВЕ
ДЛЯ ЛАВРЫ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ НАПРЯМУЮ ПОДЧИНЯТЬСЯ МОСКВЕИсторически могло произойти все, что угодно. Но история не знает условного наклонения.
В начале 90-х шла борьба между сторонниками автокефалии украинской церкви и теми, кто выступал против отделения от Московской церкви. Есть у меня сведения, которые не подтверждены документально, что из Москвы были завезены представители силовых структур, которые под видом монахов захватили Лавру и таким образом она теперь принадлежит УПЦ МП. А до этого времени там существовал так называемый украинский экзархат (отдельная административно-территориальная единица, зарубежная по отношению к основной церкви, или специально созданная для верующих данного обряда в особых условиях – Авт.). Но в силу того, что в свое время Филарет отошел от той церкви и заявил, что украинская церковь желает быть автокефальной, этот статус был отменен. И буквально через пару недель на альтернативном соборе в Харькове образовалась УПЦ МП, которая начала существовать как автономная. Но эта автономность проявляется все меньше и меньше, сейчас видно, какой большой интерес проявляет к этой "автономности", или, скорее, к уничтожению этой автономности, РПЦ.
Следует прибавить, что у нас есть так называемые ставропигийные монастыри (ставропигия – автономная православная церковная единица (церковь, монастырь, братство), которая подлежит юрисдикции не местных иерархов, а непосредственно патриарха и пользуется специальными правами – Авт.). Например, Корецкий женский монастырь напрямую подчиняется Московскому патриархату. Есть такая же опасность и для той же Киево-Печерской Лавры, и для других украинских церквей и монастырей.
Любовь Лищина