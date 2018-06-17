Как Лавра досталась Московскому Патриархату

Киево-Печерская Лавра как мужской монастырь во время Советской власти дважды прекращала свою деятельность. Первый раз монастырь закрыли в 1930 году, одновременно прошел погром и по Киево-Печерскому заповеднику (созданному в 1926 году), руководство которого было репрессировано. Тогда монахи и научные работники заповедника были по одну сторону баррикад, они противостояли власти. Как ни странно, но возобновились богослужения во время немецкой оккупации в 1941 году. Уже во второй раз коммунистическая власть закрыла Лавру в начале 1960-х. Духовную семинарию разогнали. Значительное количество монахов перешли работать в музеи на территории заповедника на разные должности, даже простые хозяйственные, чтобы только остаться в Лавре. И только в 1988 году по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси деятельность монастыря была возобновлена. С развалом Союза в Украине создаются “национальные версии” православных церквей, но со временем - в 1992 году - одна из крупнейших православных святынь Украины отходит именно УПЦ Московского патриархата. Почему так исторически сложилось и могло ли быть другое развитие событий, мы спросили у экспертов.

Епископ Евстратий (Зоря), спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата ЕСЛИ БЫ ВЛАСТЬ НЕ СТАЛА НА СТОРОНУ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА, ТО ЛАВРА МОГЛА БЫ ОСТАТЬСЯ ЗА ФИЛАРЕТОМ В 1992 году митрополит Филарет был священноархимандритом Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. У него до сих пор сохраняются все оригиналы документов о передаче в пользование корпусов Киево-печерской лавры в 1988 году (на то время в Украине существовала лишь одна православная церковь – Авт.). И корпус митрополичий – это была его официальная резиденция. А в канун приезда митрополита Владимира в Киев после Харьковского собора УПЦ по распоряжению Ивана Салия (тогдашний глава Киевской городской госадминистрации – Авт.) охранники резиденции митрополита были выброшены. В действительности, это было захватом Лавры со стороны Московского патриархата. Это был бунт против митрополита Филарета как против священноархимандрита Лавры.

Я думаю, не Иван Салий принимал это решение, его принимали где-то выше, но он был посредником-исполнителем, и он дал распоряжение послать ОМОН, который стал на защиту Московского патриархата, а сторонников митрополита Филарета оттуда выгнали. Если бы власть тогда не стала на сторону Московского патриархата, то вполне возможно, что Лавра осталась за митрополитом Филаретом и сейчас принадлежала бы Киевскому патриархату.

Иван Салий, глава Киевской городской госадминистрации (1992-1993 гг.) ФИЛАРЕТУ МЫ ДОСТАТОЧНО ПЕРЕДАЛИ После распада Советского Союза происходил религиозный ренессанс. Появлялись разные церкви. Но одновременно у религиозных общин возникло желание подчинить себе те или другие культовые и не культовые заведения, которые когда-то принадлежали им. На Подоле в отдельных церквях были склады с сахаром, в Покровский церкви была автохозяйственная контора, а в колокольне сидела бухгалтерия, во Фроловском монастыре разместилась целая фабрика “Юность”.

Возле Софии верующие Филарета поставили палатки и объявили голодовку. А в самой Софии верующие приковывали себя цепями к фонарям и тоже голодали, чтобы помещение было передано в пользование их конфессии. В это время ученые обратились к Президенту Кравчуку с официальным письмом: что это за безобразие, там голодают, нужно что-то решать.

Узнали, что прибывает Владимир Сабодан. Долго советовались и приняли решение, что Владимирский собор, апартаменты митрополита на Пушкинский, Андреевскую церковь оставляем за Филаретом, София не должна принадлежать никакой конфессии (если хотите – по очереди можете проводить богослужение), а в Лавру поселили Сабодана и РПЦ. А наши тогдашние демократы, сторонники Филарета начали перелезать через стены с какими-то железяками, чтобы выгнать оттуда российскую православную церковь. Мы это решительно остановили.

Мы предоставили обеим конфессиям возможность разместиться. И Филарету мы достаточно передали.

Дмитрий Степовик, ведущий сотрудник Института искусствоведения, фольклоризма и этнологии НАНУ, доктор философии, искусствоведения, богословия В 1992 ГОДУ РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ ПУСТИЛО ЦЕЛЫЙ ПОЕЗД МОСКОВСКИХ ПОПОВ В КИЕВ И ОНИ РЕЙДЕРСКИМИ МЕТОДАМИ ЗАХВАТИЛИ ЛАВРУ В 1988 году по ходатайству тогдашнего руководителя киевской митрополии Блаженнейшего митрополита Филарета (Денисенко) тогдашняя власть в связи с 1000-летием Крещения Руси позволила возобновить монастырскую жизнь в Лавре. И это, конечно, была украинская православная жизнь. Хотя тогдашняя митрополия находилась в связях с Москвой, но речь шла уже о возрождении настоящей украинской автокефальной церкви. И это закончилось в 1990-ом году в июне месяце провозглашением автокефальной церкви Киевского Патриархата и избранием Мстислава Скрипника Патриархом. Сначала сосуществовали две церкви, между ними был диалог, который закончился объединением в июне 1992 года Украинской православной церкви во главе с Патриархом митрополитом Филаретом с украинской автокефальной православной церковью Патриарха Мстислава. Образовалась единая УПЦ КП.

Поэтому в Лавре была украинская монастырская православная жизнь, до вторжения из Москвы в 1992 году под запугиванием тогдашнего президента Ельцина – “перекроем краник”. Тогда Кравчук сдался под давлением некоторых министров, главы СБУ и т.д. и решил их пустить, мол, пусть церковники сами разбираются. Если бы они знали, чем это все закончится, они бы этого неосмотрительного шага не сделали. Поэтому в 1992 году тогдашнее политическое руководство Украины пустило целый поезд московских попов в Киев, многие из них были на службе РФ и они рейдерскими методами захватили Лавру, Покровский женский монастырь и Флоривский женский монастырь на Подоле, много церквей. Они провели в Харькове церковный псевдособор, без согласия и без присутствия тогдашнего руководителя украинской православной церкви Филарета, отстранили его от власти и поставили своего ставленника, нынешнего митрополита Владимира Сабодана, довольно старенького и больного. И с того времени в Лавре воцарился Московский Патриархат и сегодня они принимают свирепого ненавистника Украины Кирилла, который имеет при себе несколько сотен личной охраны. Он даже говорит не как духовный пастор, а как запугивающий лидер, которого наставили политики в Москве: “Раскольники, присоединяйтесь к кораблю спасения”. И его колючий взгляд, и его окружение – это возрождение порядков, которые существовали даже не при Брежневе, а при Сталине.

На Юге России от жары в этом году сгорел весь урожай. Нужно ехать туда в Саратовскую, Астраханскую области, Поволжье и просить Бога о дожде, а он впился зубами в Украину и тут утверждает “российское православие и русский мир”.

Известно, как Кирилл был введен в лоно РПЦ. Когда он становился епископом в 1976 году, то одним из тех, кто рукополагал его, был нынешний Патриарх Киевский Филарет. И он ему сказал: “Вы не по божьему благословению стали епископом, а по настоянию власти и КГБ”. И потому Кирилл до сих пор его ненавидит.

Меня удивляет наша власть на периферии и в центре, которая в настоящее время устраивает откровенному неприятелю Украины почти царский прием. Была у нас государственный секретарь США, все прошло тихо, приехала-уехала. А тут едва не парады делают, едва не цветы ему под ноги бросают. Это очень опасный симптом со стороны нашей власти. Раз они так его встречают, значит власть чем-то провинилась перед Москвой и расплачивается такими действиями, которые вызывают неприязнь и отвращение со стороны украинского народа.

Людмила Филипович, доктор философских наук, профессор, завотделом религиозных процессов в Украине Института философии НАНУ, исполнительный директор Центра религиозной информации и свободы Украинской ассоциации религиезнавцев ДЛЯ ЛАВРЫ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ НАПРЯМУЮ ПОДЧИНЯТЬСЯ МОСКВЕ Исторически могло произойти все, что угодно. Но история не знает условного наклонения.

В начале 90-х шла борьба между сторонниками автокефалии украинской церкви и теми, кто выступал против отделения от Московской церкви. Есть у меня сведения, которые не подтверждены документально, что из Москвы были завезены представители силовых структур, которые под видом монахов захватили Лавру и таким образом она теперь принадлежит УПЦ МП. А до этого времени там существовал так называемый украинский экзархат (отдельная административно-территориальная единица, зарубежная по отношению к основной церкви, или специально созданная для верующих данного обряда в особых условиях – Авт.). Но в силу того, что в свое время Филарет отошел от той церкви и заявил, что украинская церковь желает быть автокефальной, этот статус был отменен. И буквально через пару недель на альтернативном соборе в Харькове образовалась УПЦ МП, которая начала существовать как автономная. Но эта автономность проявляется все меньше и меньше, сейчас видно, какой большой интерес проявляет к этой "автономности", или, скорее, к уничтожению этой автономности, РПЦ.

Следует прибавить, что у нас есть так называемые ставропигийные монастыри (ставропигия – автономная православная церковная единица (церковь, монастырь, братство), которая подлежит юрисдикции не местных иерархов, а непосредственно патриарха и пользуется специальными правами – Авт.). Например, Корецкий женский монастырь напрямую подчиняется Московскому патриархату. Есть такая же опасность и для той же Киево-Печерской Лавры, и для других украинских церквей и монастырей.

Любовь Лищина