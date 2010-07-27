Янукович подписал закон о местных выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон определяет основные принципы организации и проведения выборов депутатов Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов и сельских, поселковых и городских голов.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов", внесенный главой фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ. Законом предусмотрено проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом закон учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных общин сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины). Согласно порядку, предложенному законом, право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий. Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового головы будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Кроме того, законом предусмотрено, что местная организация партии может выдвигать кандидатов на местных выборах при условии, что данная организация зарегистрирована не позднее, чем за 365 дней до дня выборов.