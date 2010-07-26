У ПР уже есть три кандидата в мэры Одессы?

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что губернатор Одесской области Эдуард МАТВИЙЧУК вынужден быть арбитром во взаимодействии между финансово-политическими группами региона, в том числе и внутри Партии регионов, в рамках начавшихся избирательных процессов.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ, относительно ситуации с выборами мэра Измаила и подготовки к местным выборам в Одессе 31 октября.

«Не зря именно к МАТВИЙЧУКУ апеллирует общественность в Измаиле, и именно на него возлагается главная надежда по урегулированию возможных конфликтов между гипотетическими кандидатами в мэры Одессы», - отмечает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, сегодня ПР имеет как минимум три полноценных кандидата на пост городского головы Одессы, никто из которых не готов отступать перед конкурентами. «Однако такое противостояние укрепляет позиции нынешнего мэра Эдуарда ГУРВИЦА. Именно поэтому от губернатора ожидается решение проблем с согласованием кандидатур, а также с формированием партийных списков и списков кандидатов в мажоритарных округах», - заявил эксперт. При этом, по мнению В.БАЛЫ, Э.МАТВИЙЧУК, «скорее всего, получит «карт-бланш» не только на формирование списков кандидатов по мажоритарным округам, но и начнет более активно определяться с кандидатом от ПР на выборах городского головы Одессы».

Как сообщал УНИАН, 22 июля председатель одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО выразил мнение, что законность в избирательном процессе в Измаиле незамедлительно должен восстановит глава Одесской облгосадминистрации Э.МАТВИЙЧУК.

По словам А.БОЙКО, местные власти пытаются сорвать внеочередные выборы мэра Измаила, назначенные Верховной Радой на 1 августа текущего года.

«Неделю назад ситуация в Измаиле была такова, - констатировал А.БОЙКО, - Верховная Рада сказала, что выборам не быть, ЦИК сказала - выборам быть. Деньги в Измаил на выборы пришли, теризбирком подтвердил решение выполнять решения ЦИК. Но вдруг и.о. городского председателя Ирина РУДНИЧЕНКО, которая одновременно исполняет обязанности секретаря Измаильского горсовета, отказалась с 14 июля подписывать платежные документы, связанные с финансированием избирательного процесса».

Новый виток противостояния, по словам А.БОЙКО, возник, когда внезапно «в Измаильскую территориальную избирательную комиссию прибыла группа работников Одесского облфинуправления, предложив выдать на проверку всю финансовую документацию, а позже прибыли представители районного отделения КРУ и горпрокуратуры. Вследствие чего работа теризбиркома на полдня была парализована, потому что некоторых документов, истребованных для проверки, не имеется – и.о. мэра И.РУДНИЧЕНКО уже неделю не подписывает платёжки».

Лидер областной организации КИУ уточнил, что «были также попытки сорвать печать бюллетеней под надуманными предлогами. Затем руководители некоторых учреждений, на территории которых находятся избирательные участки, начали требовать освободить законно занимаемые помещения, попытались даже выбросить на улицу территориальную избирательную комиссию».

А.БОЙКО выразил мнение, что законность незамедлительно восстановит губернатор, т.к. подобные безответственные действия чиновников нельзя расценить иначе, как попытками сорвать выборы. Особенно с учетом того, что «приглашения для участия в выборах городского председателя Измаила уже разнесены избирателям».