Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ считает неудачными для Украины последние 5 лет, и прежде всего потому, что она отстранялась от России, теряя тем самым в экономическом плане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЖКОВ заявил сегодня журналистам в Севастополе.

«Прошедшее пятилетие я считаю неудачным для Украины. Украина стала отстраиваться от такого полезного взаимодействия, и вообще гасить отношения с Россией. Это сразу же привело к негативному результату, в первую очередь, конечно, для экономики Украины», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

Мэр Москвы добавил, что Украина и Россия, «в любом случае, - это две бывшие части бывшего Советского Союза, мы сориентированы друг на друга… Конечно, потребителем выпускаемой в Украине продукции машиностроения, металлургии, двигателестроения может быть только Россия, Европе эта продукция не нужна».

Кроме того, сказал он, «политика руководства государства в лице ЮЩЕНКО, ну и в какой-то степени других руководителей - я имею в виду Юлию ТИМОШЕНКО, которая, может быть, в меньшей степени, более мягко, но все равно вела дело к изоляции - когда политика настроена на это, то это существенно осложняет не только товарооборот, но еще атмосферу взаимодействия».

Сейчас же, отметил Ю.ЛУЖКОВ, «атмосфера совершенно другая. Поэтому у нас есть планы, есть возможности, взаимный интерес. И мы в этой новой атмосфере, конечно, будем этот взаимный интерес отрабатывать иным образом, более активно, в режиме взаимного доверия и интереса».