Кирилл раскритиковал «раскольников» из двух укринских церквей

16:29, 24 июля 2010
Политика
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"Там не может быть спасительной проповеди"

 Патриарх Московский КИРИЛЛ раскритиковал «раскольников» из Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и призвал РПЦ быть их «абсолютным антиподом».

Как сообщает «Газета.ру», об этом глава РПЦ сказал на встрече с духовенством Днепропетровска.

«В расколе нет благодати, нет правды. Значит, там не может быть спасительной проповеди», – сказал он.

По словам патриарха, для Русской церкви, чтобы быть антиподом раскольников, необходимы внятные проповеди священнослужителей, работа с молодежью и социальная работа.

 

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