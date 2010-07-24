В Харькове в один день из окон выпали двое детей

В Харькове из окна квартиры на 4-м этаже дома выпала четырехлетняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в тот же день в другом районе Харькова из окна квартиры на 2-м этаже выпал 3-летний мальчик. С многочисленными травмами в тяжелом состоянии он был доставлен «скорой помощью» в реанимацию.