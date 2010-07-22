Арбитрами на местных выборах должны стать губернаторы?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что выборы в местные органы власти 31 октября, скорее всего, укрепят вертикаль новой команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, однако при условии эффективной работы губернаторов, которые должны отойти от принципа жесткого админресурса и заняться грамотным подбором кандидатов.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

«В случае, если админресусрс будет выстроен грамотно, можно прогнозировать укрепление всей вертикали. Однако для этого должны быть, в первую очередь, сглажены все те внутренние конфликты в регионах, которые обострятся ближе к 31 октября. Особая роль в этом отводится губернаторам, которые должны исполнить роль арбитров, всецело взяв на себя контроль за организацию выборов в мажоритарных округах и разделив конфликтные зоны в списках. Пока наиболее острые проблемы возникают перед премьером АРК Крым, губернаторами Одесской, Харьковской, Херсонской областей», - считает, в частности, эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, именно процесс подготовки к выборам станет испытанием на прочность для губернаторов, часть из которых могут оставить свои посты еще до 31 октября.

Политолог отметил, что в случае обострения внутренних противоречий в партии власти, произойдет ослабление ее электоральных позиций, но губернаторы, которые накануне местных выборов смогут «снять» эту проблему, могут рассчитывать и на приемлемый результат, и на позитивные перспективы развития карьеры.

«Пока и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне эти острые противоречия удается нивелировать – губернаторы работают эффективно. В этом контексте стоит понимать стратегическое значение данных регионов для Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧА и его окружения», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.