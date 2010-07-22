За что влетело министру: VIP-машины хотели купить для Януковича и Азарова?

Министерство внутренних дел намерено приобрести дорогие авто для сопровождения первых лиц государства.

Об этом "Сегодня" сообщил источник в руководстве МВД.

По словам собеседника, машины предполагается приобрести не для руководства МВД, а в качестве "траспортных средств спецназначения" для сопровождения украинского руководства (президента, премьера и спикера парламента), а также иностранных делегаций.

Как известно, МВД хочет провести тендер на закупку 20 престижных авто, среди которых есть "Мерседесы", "Ауди" и "Тойота Камри", на что может быть потрачено от 8 до 9 миллионов гривен.

После обнародования данной информации в прессе, премьер Николай Азаров назвал ее "сплетнями", в ответ на что газета "Дело" опубликовала официальное объявление из Вестника госзакупок о намерениях приобрести VIP-автомобили для МВД.

На заседании Кабмина в среду Азаров поручил Госказначейству прекратить финансирование чрезмерных расходов правительства - на покупку дорогих авто, ремонты кабинетов, мебель.

Однако в МВД пока никаких распоряжений приостановить проведение тендеров по дорогим авто не получали.

"На сегодняшний день у нас нет информации о запрете проведения тендера, но мы можем предполагать, что это может произойти", - сообщил источник "Сегодня" в руководстве МВД.

Украинская правда