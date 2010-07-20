Азаров: руководители правительства отдохнут по 2-3 недели по очереди

Правительство не снизит темпы своей работы, несмотря на отпускную кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

Он отметил, что август - это довольно серьезный месяц для работы по подготовке к зиме, проведению уборочной кампании и подготовке к выплате субсидий в связи с повышением тарифов на газ для населения.

«Руководители правительства, отдельные министры, конечно, отдохнут, кто две недели, кто три, меняясь друг с другом, но это не ослабит активность правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день самая важная задача для правительства - это подготовка и внедрение экономических реформ.