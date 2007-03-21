Кинаху отдадут место Макухи

Анатолий Кинах станет министром экономики в правительстве Виктора Януковича вместо Владимира Макухи. Соответствующие проекты постановлений за подписью премьер-министра зарегистрированы в аппарате Верховной Рады и размещены на официальном сайтепарламента.

Также зарегистрированы проекты об увольнении Владимира Рыбака с должности министра строительства и ЖКХ. Место Рыбака займет Александр Попов. Рыбак останется просто вице-премьер-министром.