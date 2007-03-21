Кинаху отдадут место Макухи
09:16, 21 марта 2007Политика
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В ВР зарегистрированы проекты постановлений
Анатолий Кинах станет министром экономики в правительстве Виктора Януковича вместо Владимира Макухи. Соответствующие проекты постановлений за подписью премьер-министра зарегистрированы в аппарате Верховной Рады и размещены на официальном сайтепарламента.
Также зарегистрированы проекты об увольнении Владимира Рыбака с должности министра строительства и ЖКХ. Место Рыбака займет Александр Попов. Рыбак останется просто вице-премьер-министром.
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