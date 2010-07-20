Табачник сглазил вступительную кампанию?

В Калуше Ивано-Франковской области сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью задокументировали факт вымогательства и получения взятки членом приемной экзаменационной комиссии.

Об этом сегодня УНИАН сообщил руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, задержана 47-летняя женщина, директор локального центра дистанционного образования, которая в этой вступительной кампании представляла интересы одного из национальных университетов Украины.

После того, как один из абитуриентов обратился к правоохранителям с заявлением о вымогательстве взяток, женщина была задержана “с поличным” – при получении ею взятки в сумме 200 долларов США. Дополнительную сумму абитуриент должен был оплатить представительнице приемной экзаменационной комиссии в том случае, когда он поступит на обучение по специальности “Менеджмент таможенного дела”.

Правоохранители проверяют другие факты вымогательства и получения взяток от абитуриентов при принятии документов этим представителем экзаменационной комиссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр образования ТАБАЧНИК заявил, что в этом году во время вступительной кампании не поступило ни одного обращения о фактах взяточничества в учебных заведениях.