Цушко решил порулить еще и партией

Министр экономики Василий ЦУШКО намерен баллотироваться на пост председателя Социалистической партии Украины.

Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня» (№155).

«Я буду баллотироваться на пост главы партии», - сказал В.ЦУШКО.

В то же время он высказал предположение, что нынешний лидер СПУ Александр МОРОЗ станет почётным председателем партии.

«Чем будет заниматься? Он, думаю, сам это определит», - подчеркнул В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, 29 мая на заседании политсовета СПУ А.МОРОЗ предложил членам СПУ рассмотреть три кандидатуры на должность председателя партии: Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Виктора СУББОТИНА и Василия ЦУШКО.

Выступая на заседании политсовета, В.ЦУШКО отметил, что подумает над этим предложением, но если съезд поддержит его кандидатуру, то он возглавит СПУ.

24 июля состоится XVI внеочередной съезд Социалистической партии Украины, делегаты которого изберут председателя партии.