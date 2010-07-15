"Фронт Перемен" примет участие в выборах

В очередных местных выборах, назначенных на 31 октября 2010 года, примут участие территориальные организации Политической партии «Фронт Перемен», зарегистрированные за 365 дней до дня выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение сегодня единогласно принял Совет партии «Фронт Перемен».

"В ближайшее время будет разработана и обсуждена стратегия участия партии в местных выборах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов Александром ЄФРЕМОВЫМ.

Законом предусмотрено проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом закон учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных обществ сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины).

Кроме того, законом предусмотрено, что местная организация партии может выдвигать кандидатов на местных выборах при условии, что данная организация зарегистрирована не позже, как за 365 дней до дня выборов.

Лидер «Фронта Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК по этому поводу заявил, что этим законом ВР исключила «Фронт Перемен» из избирательного процесса на местных выборах 31 октября.

"Партия регионов вместе со своими приспешниками - Блоком Литвина и коммунистами - вчера приняла закон, которым партия «Фронт Перемен», возглавляемая мной, фактически исключена из избирательного процесса на местных выборах 31 октября", - сказал А.ЯЦЕНЮК.