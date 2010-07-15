Литвин не видит надобности выставлять Януковичу дополнительные подпоры

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что именно парламент должен вносить изменения в Конституцию.

В интервью агентству УНИАН он сказал: “Именно Верховная Рада Украины и именно публично, потому что тогда речь будет идти о таких изменениях, которые объективно обусловлены и назревшие, потому что только тогда можно будет иметь 300 голосов”.

В.ЛИТВИН убежден, что изменения в Конституцию необходимо вносить.

Он отметил: “В том, что нам нужно внести изменения, сомнений никаких нет”. По его словам, изменения должны касаться, в частности, организации власти на местах, синхронизации сроков полномочий глав советов и депутатов местных советов, четкого разграничения полномочий между Президентом и исполнительной властью.

Как отметил В.ЛИТВИН, “чем раньше Верховная Рада Украины в плановом, спокойном режиме вернется к конституционному процессу, тем будет лучше”. При этом он отметил: “Это нужно сделать в спокойном, в штатном режиме, и без того, что у нас традиционно бывает, когда жизнь в стране останавливается и мы все садимся на политику и начинаем ездить по политическим процессам”.

По словам главы парламента, концентрация лишь на процессе внесения изменений в Конституцию будет свидетельствовать о том, что “мы не знаем, что делать с экономикой”. “И это будет означать, что экономические задачи, социальные проблемы будут отсрочены, а делать это просто недопустимо”, - добавил он.

В.ЛИТВИН также утверждает, что ни разу в разговоре с ним Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ “не выражал своего желания изменить Конституцию”.

“И я понимаю его позицию и я поддерживаю ее, потому что я говорил и говорю, что де-факто Президент сегодня доминирует в политической жизни и во властной системе, поэтому я не вижу какой-либо потребности дополнительные подпорки выставлять”, - отметил председатель Верховной Рады. По его убеждению, “лидерство определяется не по формальному признаку, а лидерство должно быть по сути”.

Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства УНИАН.