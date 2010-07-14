Эксперт: две трети украинцев новые тарифы на ЖКУ оплачивать не смогут

Правительство повышает цены на газ, чтобы закрыть дыру в бюджете. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.

«Наряду с произошедшим на прошлой неделе секвестром государственного бюджета и планируемым получением кредита МВФ, повышение цен на газ, в первую очередь, нацелено на наполнение бюджета», - отметил эксперт.

Он напомнил, что для нужд населения должен использоваться природный газ, добытый в Украине. «Себестоимость добычи природного газа основным украинским производителем – «Укргаздобычей», составляет около 30 долларов за тысячу кубометров. После повышения, минимальная цена газа для населения будет составлять примерно 67 долларов, а для предприятий, обеспечивающих жилфонд горячей водой и теплом, еще выше – более 110 долларов», - подчеркнул В.ЗАСТАВА.

Говоря о возможных последствиях повышения цен на газ, эксперт отметил, что правительство может столкнуться с системной ситуацией неплатежей за коммунальные услуги. «Социологические исследования Института Горшенина четко показывают, что при повышении тарифов только треть респондентов собирается оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме. При этом, две трети украинцев новые тарифы оплачивать не смогут - частично или же полностью. Повышение цен на газ для населения противоречит общественным ожиданиям – по данным наших исследований, после подписания харьковских соглашений о продлении пребывания в Украине Черноморского флота, почти 40% украинцев ожидали снижения цены на газ», - подчеркнул эксперт.

Однако, отметил В.ЗАСТАВА, нынешняя украинская власть не боится разочаровать свой электорат и не опасается принимать непопулярные решения накануне местных выборов. «По всей видимости, руководство Партии регионов, полагает, что принятый закон о местных выборах обеспечит им победу в большинстве регионов. В этой ситуации они просто пренебрегают мнением избирателей», - сказал В.ЗАСТАВА.