«Батькивщину» переименуют в партию «Блок Юлии Тимошенко»?

Руководство БЮТ рассматривает возможность переименования партии "Батькивщина" в партию "Блок Юлии Тимошенко" в связи с запретом блокам партий участвовать в выборах депутатов местных советов.

Как пишет газета “Коммерсант-Украина” (№118 от 14 июля) со ссылкой на председателя Киевской городской парторганизации «Батькивщины», народного депутата Анатолия СЕМИНОГУ, сторонники переименования партии предлагают назвать ее "Блок Юлии Тимошенко".

"Бренд БЮТ раскручен и прошел испытание несколькими избирательными кампаниями. Есть и другие варианты, но этот – основной. Противники переименования считают, что «Батькивщина» уже десять лет в политике и тоже себя неплохо зарекомендовала", - сказал он.

А.СЕМИНОГА отметил, что сейчас в партии идет серьезная дискуссия по поводу того, стоит ли переименовываться. «Точку в этом вопросе должен поставить съезд, который скорее всего состоится в августе", – сказал он.

В свою очередь глава Львовской областной организации партии Роман ИЛЫК, отметил, что не видит причин для смены названия, поскольку бренд «Батькивщина» на территории Львовской области уже раскручен и пользуется популярностью. При этом лидер крымской республиканской парторганизации Андрей СЕНЧЕНКО заявил, что считает, что «останется название «Батькивщина». Для нас это большой проблемой не является».

Противники переименования партии, по словам А.СЕМИНОГИ, опасаются, что на перерегистрацию названия до выборов не хватит времени. "Власть сегодня настолько цинична, что сделает все, чтобы наша политическая сила не смогла перерегистрироваться на местах, особенно в восточных областях. Я также не исключаю, что коалиция осенью внесет в закон изменения и запретит участвовать в местных выборах тем парторганизациям, которые недавно перерегистрировались", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН ранее заявлял, что не исключает проведения ребрендинга партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», чтобы избиратели могли быстрее идентифицировать ее с лидером Юлией ТИМОШЕНКО.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что «Батькивщина» самостоятельно готова идти на выборы, поскольку в ее рядах насчитывается более 500 тысяч человек.

«Мы сделаем, как говорят сейчас такое модное слово, ребрендинг названия нашей партии и, возможно, что-то добавим, чтобы люди идентифицировали быстрее нашу политическую силу с ее политическим руководством», - сказал он.