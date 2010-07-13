Зварич: Янукович поступит неразумно, если не ответит Тимошенко

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования ситуации в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда Роман ЗВАРИЧ надеется, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ даст соответствующие объяснения ВСК, касающиеся газовых вопросов.

Об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня, во время брифинга, комментируя соответствующую просьбу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу вызова В.ЯНУКОВИЧА на заседание комиссии.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что не хочет политизировать работу комиссии.

«Это для меня важное и святое, но я не говорю, что предложение Юлии ТИМОШЕНКО заполитизировано», - сказал он.

Председатель ВСК считает, что В.ЯНУКОВИЧ должен был бы добровольно прийти на заседание комиссии. Р.ЗВАРИЧ заверил, что показания нынешнего главы государства комиссия могла бы заслушать даже без прессы.

При этом, по словам Р.ЗВАРИЧА, В.ЯНУКОВИЧ должен быть сам заинтересован в предоставлении таких пояснений учитывая те обвинения, которые звучали со стороны Ю.ТИМОШЕНКО. «Я думаю, что это будет нормальный выход из ситуации, потому что не ответить на те обвинения, которые раздавались со стороны Юлии ТИМОШЕНКО, это было бы неразумно с его стороны», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН. вчера, 12 июля, лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО предложила пригласить Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Стокгольмского арбитража, расследования фактов деятельности «РосУкрЭнерго» и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что все, что происходит на газовом рынке, проходит под непосредственным руководством главы государства.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб.м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

1 июля Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования итогов решения Стокгольмского арбитража.