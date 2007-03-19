Коммунисты выжимают из Ющенко референдум

Коммунисты требуют от Президента обратить внимание на то, что в последнее время происходит «агрессивная идеологическая обработка, психологическое давление» на людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя фракции КПУ Валентин МАТВЕЕВ во время встречи в Секретариате Президента при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, секретаря СНБО Виталия ГАЙДУКА, лидера фракции СПУ Ивана БОКОГО, лидера фракции «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО, лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

В.МАТВЕЕВ заметил, что все подчиненные Президенту институты власти говорят о вступлении в НАТО, реабилитации воинов УПА, создании музея советской оккупации.

По словам представителя КПУ, вышеупомянутые заявления не работают на объединение политических сил.

«Может, мы перестанем так нагнетать ситуацию в обществе, будем действовать взвешенно», - подчеркнул он, выразив удивление, почему Президент не выполняет требований Конституции и не объявляет референдум на предмет вступления Украины в НАТО.

Он напомнил, что ЦИК подтвердил подписи, необходимые для проведения референдума.

Также во время своего выступления, В.МАТВЕЕВ выразил позицию коммунистов о необходимости совершенствования Конституции.

Он предложил сосредоточить внимание на том, что очень много положений о правах и свободах граждан остаются только декларативными.

Выступление лидера фракции СПУ И.БОКОГО было созвучно с выступлениями других представителей антикризисной коалиции. Он выступил с критикой в адрес «Народной самообороны». Он заметил, что, по его информации, на это движение брошены астрономические средства. «Я не понимаю, почему мы говорим о стабильности, если нестабильность исходит из стен Секретариата», - отметил И.БОКИЙ.