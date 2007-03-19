Янукович на съемках телепрограммы спел две песни

Премьер-министр Виктор Янукович в третий раз спел на публике.

Он исполнил две песни - "Не думай о секундах свысока" и "Вышел в степь донецкую парень молодой".

Это произошло на съемках программы Яна Табачника "Честь имею пригласить", пишет газета "Сегодня".

"Пение премьера стало изюминкой вечера", - рассказала жена Табачника, певица Татьяна Недельская.

"И ты порой полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновенье - все поняли, что Виктор Федорович поет о себе", - добавила Недельская.

Напомним, впервые Янукович спел с Русланой на праздновании Дня металлурга в Днепропетровске в 2004 году. Второй раз Янукович пел на праздновании 70-летия футбольного клуба Шахтер в Донецке в августе прошлого года.

Корреспондент