Янукович на съемках телепрограммы спел две песни
13:14, 19 марта 2007Политика
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Пение премьера назвали изюминкой
Премьер-министр Виктор Янукович в третий раз спел на публике.
Он исполнил две песни - "Не думай о секундах свысока" и "Вышел в степь донецкую парень молодой".
Это произошло на съемках программы Яна Табачника "Честь имею пригласить", пишет газета "Сегодня".
"Пение премьера стало изюминкой вечера", - рассказала жена Табачника, певица Татьяна Недельская.
"И ты порой полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновенье - все поняли, что Виктор Федорович поет о себе", - добавила Недельская.
Напомним, впервые Янукович спел с Русланой на праздновании Дня металлурга в Днепропетровске в 2004 году. Второй раз Янукович пел на праздновании 70-летия футбольного клуба Шахтер в Донецке в августе прошлого года.
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