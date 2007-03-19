Тимошенко с утра обнадежила Порошенко

Член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО убежден, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опровергнет сегодня или завтра свое заявление о якобы проведении им тайных переговоров с антикризисной коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашнее интервью Ю.ТИМОШЕНКО в эфире «5 канала».

Он отметил, что сегодня утром у него состоялся разговор с Ю.ТИМОШЕНКО, и «сегодня или завтра она сама может опровергнуть свои слова».

Вчера в интервью "5 канала" Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Партия регионов предлагает нашеукраинцам и бютовцам по несколько миллионов долларов за интеграцию в антикризисную коалицию. По ее словам, таким способом парламентское большинство пытается собрать 300 голосов, необходимых для конституционного большинства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “людям обещают развитие их бизнеса, снятие репрессий против их бизнеса. Во-вторых, людям обещают должности, и должности являются аргументом для того, чтобы можно было предать Украину. Третье - это людям дают прямые деньги. И сегодня нашим членам фракции также предлагают прямые деньги. Сегодня уже ставки повысились, в зависимости от того, какой человек - от 3 до 7 миллионов долларов предлагают за вхождение в 300 голосов, которые создают абсолютную власть для клана ЯНУКОВИЧА".