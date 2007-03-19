Мороз считает кризис фантазиями Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отрицает наличие парламентского кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время встречи в Секретариате Президента с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, секретаря СНБО Виталия ГАЙДУКА, лидера фракции СПУ Ивана БОКОГО, лидера фракции «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО, лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и заместителя председателя фракции КПУ Валентина МАТВЕЕВА.

Реагируя на соответствующие высказывания Президента Украины и лидера БЮТ, А.МОРОЗ отметил, что стремление одного человека к власти, которой у него нет, не означает, что в парламенте существует кризис.

Он также не согласился, что конституционные изменения внесли дисбаланс между ветвями власти.

Председатель ВР напомнил Президенту, что они еще в конце 2003 года подписали соглашение, которым предусматривалось принятие изменений в Конституцию.

После этих слов А.МОРОЗА между ним и Президентом возникла полемика относительно того, каким образом и на каких условиях вносились изменения в Конституцию. Президент отстаивал мнение, что изменения были приняты для того, чтобы выйти из ситуации, сложившейся во время президентских выборов. А.МОРОЗ не соглашался с этим мнением.

В конце концов В.ЮЩЕНКО призвал не поворачивать дискуссию в исторический ракурс, поскольку это может завести в тупик.

Вместе с тем во время своего выступления А.МОРОЗ согласился с необходимостью вносить изменения в Конституцию: «То, что необходимо вносить изменения в Конституцию, не вызывает сомнений».

Он поддержал идею Президента создать комиссию по наработке конституционных изменений.

А.МОРОЗ также высказал мнение, что конструктивная работа всех ветвей власти позволит снять “искусственное” противостояние в стране. Он также призвал всех совместно работать «над амбициозным проектом развития страны», подготовка которого в эти дни завершается в Кабмине.