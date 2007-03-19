Тимошенко на выходных берегла своих депутатов от искушений

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что сегодня пришло время либо разрешить существующий в стране политический кризис, либо пойти на досрочные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала во время встречи в Секретариате Президента с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, секретаря СНБО Украины Виталия ГАЙДУКА, лидера фракции СПУ Ивана БОКОГО, лидера фракции «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО, лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ и заместителя председателя фракции КПУ Валентина МАТВЕЕВА.

Лидер БЮТ отметила, что сегодня необходимо говорить о наличии кризиса как в политической плоскости – конституционный, парламентский, так и в политико-экономической и в других сферах.

Она предложила обсудить конкретно все существующие угрозы. «Если мы четко не предложим выход из проблемы, она будет загнана в тупик», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подвергнув критике принятые изменения в бюджет относительно повышения социальных стандартов.

Также она назвала проявлением узурпации власти то, что до сих пор не назначается министр иностранных дел, председатель СБУ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО затронула вопросы попытки создать конституционное большинство в парламенте.

Она рассказала, что эти выходные она провела в беседах с народными депутатами, которым предлагают от 3 до 7 млн. дол., должности для них и их родственников, чтобы сформировать большинство в 300 голосов. «Это что - демократия?» - сказала она, обращаясь к председателю ВР А.МОРОЗУ.