Мороз хочет сдать несколько депутатов Генпрокуратуре

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ направил в Генеральную прокуратуру письмо с просьбой привлечь к уголовной ответственности народных депутатов, которые блокировали электрощитовую ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на политических консультациях руководства государства и парламента сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, передав соответствующее письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила присутствующему на встрече А.МОРОЗУ, что он в свое время принимал участие в блокировании Администрации Президента, телецентра, но против него никто не открывал уголовных дел.

«Блокировал, пока должность не получил, а теперь требует открытия уголовного дела против оппозиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

А.МОРОЗ подтвердил, что обратился с письмом в Генпрокуратуру. Он отметил, что депутаты, избранные в парламент, в соответствии с действующим законодательством, в том числе Регламентом ВР, «не должны ломать щитовые».

Реагируя на слова Ю.ТИМОШЕНКО относительно своего участия в блокировании административных зданий, А.МОРОЗ заметил: «Мы тогда не мешали Президенту (Леониду КУЧМЕ – УНИАН) исполнять свои функции. Мы добивались встречи».

Председатель ВР также пообещал, что в парламенте будет обеспечен конституционный порядок.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля народные депутаты из фракции БЮТ блокировали электрощитовую парламента в знак протеста против невыполнения фракциями коалиции их требований. Депутаты отключили свет в сессионном зале и электронную систему для голосования «Рада».

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК заявил, что при необходимости Верховная Рада даст согласие на привлечение к ответственности и арест тех народных депутатов из фракции БЮТ, которые захватили электрощитовую.

По состоянию 27 февраля Генеральная прокуратура не возбуждала уголовное дело по факту блокирования народными депутатами электрощитовой Верховной Рады.