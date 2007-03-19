Ющенко: в Печерском суде мог бы проиграть и Иисус Христос

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует наличие тенизации национальной экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи в Секретариате Президента с участием премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, секретаря СНБО Виталия ГАЙДУКА, лидера фракции СПУ Ивана БОКОГО, лидера фракции «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО, лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, заместителя председателя фракции КПУ Валентина МАТВЕЕВА.

В.ЮЩЕНКО подверг острой критике правительство и коалицию за отсутствие четкой стратегии развития национальной экономики. «8 месяцев мы живем без правительственной программы… Привыкаем жить стихийно», - подчеркнул Президент.

Также он отметил, что наблюдаются манипуляции со статистическими данными. В частности, по его словам, ВВП не может возрасти за три месяца такими темпами, о которых говорит правительство (7,4% - УНИАН). Он подчеркнул, что это работа (рост ВВП – УНИАН) нескольких правительств.

Также он назвал «стихийной» политику приватизации, отметив, что она сегодня, в основном, части замещается политическим рейдерством.

Также критика Президента коснулась, в очередной раз, и генеральной прокуратуры, которая, по его словам, не способна уже принимать решения по закону. Он констатировал, что в Украину возвращается преступность.

Также критика Президента прозвучала в адрес судебной системы.

«Легенды ходят о Печерском суде, легенды ходят о десятках судов», - сказал он, добавив, что он не исключает того, что Иисус Христос со своими десятью заповедями мог бы проиграть в Печерском суде.