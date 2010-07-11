У Азарова надумали уволить еще трех вице-премьеров?

В недрах Кабмина возникла идея уменьшения состава правительства.

Не подлежит восстановлению пост вице-премьера по гуманитарным вопросам, уволенный Владимиром Семиноженко, а также могут попасть под сокращение еще три вице-премьера по остальным шести, сообщает "Зеркало недели".

"Остаться могут Андрей Клюев, Борис Колесников и Сергей Тигипко", - говорится в сообщении.

Возможно, будут объединены и некоторые министерства.

"Сменит ли в сентябре Татьяна Бахтеева министра здравоохранения Зиновия Мытника, Виктор Балога - экс-главу МЧС Нестора Шуфрича, Александр Кузьмук - министра обороны Михаила Ежеля, президенту Виктору Януковичу и премьеру Николаю Азарову еще предстоит решить за время летнего затишья", - отмечается в сообщении.

Украинская правда