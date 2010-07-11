Выставка авиатехники с участием Януковича не состоится

Показ авиатехники, который был запланирован на 11 июля в Симферополе с участием президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, не состоится. Перспективы сотрудничества в авиатранспортной отрасли обсуждались во время неформальной встречи глав стран-участниц СНГ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница Совета министров Крыма.

"Вопросы обсудили во время встречи", - сказала она.

Отменена аккредитация журналистов на мероприятие в связи с его переносом, добавляет пресс-служба администрации В.ЯНУКОВИЧА.

Пресс-служба приносит извинения представителям СМИ «за неудобства и благодарит за сотрудничество», говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Ливадийском дворце в Ялте прошла неформальная встреча лидеров государств Содружества. В ней участвовали президенты шести из одиннадцати стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России и Украины.

Азербайджанские СМИ сообщила, что в субботу в государственной резиденции "Шатер" на Южном берегу Крыма был устроен неофициальный совместный ужин глав государств-членов СНГ.