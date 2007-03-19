Ющенко каждое утро получает камень

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что стратегия государственного развития должна формироваться на основе консенсуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи в Секретариате Президента при участии премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, секретаря СНБО Виталия ГАЙДУКА, лидера фракции СПУ Ивана БОКОГО, лидера фракции «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО, лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТІРЕВОЙ, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, заместителя председателя фракции КПУ Валентина МАТВЕЕВА.

В.ЮЩЕНКО подверг острой критике ситуацию в государстве как в экономической, социальной, так и политической сферах. Он считает, что в основе политического кризиса в государстве лежит, с одной стороны, следствия конституционных изменений, принятых в 2004 году, а с другой стороны – то, что политики до сих пор не могут понять, что сегодня власть в государстве представляют разные политические силы.

«К сожалению, значительная часть политической жизни происходит по принципу взаимного уничтожения. Это бесперспективная политика», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, «стратегия государства выписывается не большинством, не арифметическим голосованием в парламенте 226 голосами. Стратегия государства выписывается в форме консенсуса». При этом добавив, что ее (стратегию) необходимо разрабатывать не под конкретного политика, а на долгие годы. Он также призвал и большинство, и меньшинство совместно работать над этой стратегией.

Он считает, что вражда, конфликты в ВР связаны с тем, что политическим силам не хватает диалога.

«У меня создается впечатление, что я каждый день подаю руку, ни одного кривого слова не сказал никому из вас. Почему я каждое утро получаю камни от кого-то», - сказал глава государства, отметив в который раз на необходимости поиска понимания на основе национальных приоритетов.

Кроме того, Президент заметил, что политические силы могут найти понимание, поскольку их программы (и антикризисной коалиции, и объединенной оппозиции) совпадают на 80%. Он заметил, что оба документа формировались на базе проекта коалиционного соглашения демократических сил.

Среди основных разногласий в настоящих документах он назвал отношение к рынку земли, к реформе системы здравоохранения, к социальной защите незащищенных слоев населения, пенсионной реформы, статуса языка, виденья устройства государства, в частности стремление отдельных политических сил к федерализму.

Также большое внимание в своем выступлении В.ЮЩЕНКО уделил необходимости внесения изменений в Конституцию и формированию конституционной комиссии.