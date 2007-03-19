Огрызко на выходе из Секретариата сказал, что у него все хорошо

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО будет сопровождать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во время его визита в Москву в среду, 21 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОГРЫЗКО сообщил журналистам сегодня на выходе из Секретариата Президента.

«Мы обсуждали последние детали визита. Идет нормальная работа. Все хорошо – я работаю и выполняю обязанности», - сказал В.ОГРЫЗКО.

И.о. главы МИДа сообщил, что в пятницу, 16 марта, украинская и российская стороны согласовали план «Украина – Россия» на 2007-2008 годы. «План предусматривает целый ряд очень важных и конкретных мероприятий, сейчас идет окончательная подготовка визита», - добавил он.

Вместе с тем В.ОГРЫЗКО отметил, что сегодня в ходе его консультаций в Секретариате Президента вопрос о его назначении министром иностранных дел не обсуждался. «Это входит в компетенцию Президента, премьер-министра и коалиции», - подчеркнул он.