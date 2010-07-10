Ефремов надеется, что ВР примет закон о местных выборах

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что Верховной Раде удастся сегодня принять в целом Закон «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, завершается подготовка сравнительной таблицы этого законопроекта.

«Как только депутаты получат на руки, мы будем рассматривать данный законопроект, и я надеюсь, что мы его сегодня примем», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ сообщил о договоренности, что на рассмотрение парламента будут выноситься лишь те поправки в законопроект, которые имеют шанс быть поддержанными. «Надеюсь, что наши коллеги по оппозиции выполнят данную договоренность», - добавил он.

В то же время лидер фракции Партии регионов спрогнозировал, что в законе останутся поправки, касающиеся запрещения самовыдвижения в мэры городов, а также норма о запрещении принимать участие в выборах тем политическим партиям, организации которых зарегистрированы менее года назад.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что он вносил предложения о снятия этих пунктов, но не видит, что большинство в сессионном зале готово поддержать это.