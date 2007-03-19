Ющенко просит политиков не перекрывать кислород

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и лидерами парламентских фракций: фракции «Наша Украина» Вячеславом КИРИЛЕНКО, фракции БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, фракции Партии регионов Раисой БОГАТЫРЕВОЙ, СПУ - Иваном БОКИМ и заместителем лидера фракции КПУ Валентином МАТВЕЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, на встрече также присутствуют глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и секретарь СНБОУ Виталий ГАЙДУК.

Тема встречи – поиск путей преодоления политического кризиса в государстве.

Открывая встречу, В.ЮЩЕНКО отметил: «Я заинтересован в том, чтобы не допустить консервирования сложившейся на сегодня ситуации».

Президент считает, что главные причины кризиса – разбалансированность государственной власти и постоянное, уже хроническое невыполнение политических обязательств.

«Стране, как кислороду, сегодня нужна стабильность. Прежде всего, речь идет о политической стабильности. Политическая стабильность – это один из элементов государственного прогресса», – отметил глава государства.

Он выразил надежду, что каждая политическая сила, представленная на встрече, понимает, «насколько принципиальным является сегодня достижение понимания».

«Стране нужна стабильность не на базе разрушенного рынка, не на базе непонятной приватизации или каких-то негативных процессов в социальной и экономической жизни. Речь идет о стратегических национальных приоритетах», – отметил Президент. В.ЮЩЕНКО призвал политиков на базе этих приоритетов, «несмотря на политические цвета», искать понимания.

Глава государства назвал одной из угроз в сегодняшней ситуации неорганизованность политических отношений сил в парламенте: «Нам необходимо эту вражду, этот конфликт заменить на поиск понимания».

Президент отметил, что важно дать ответ, «почему сегодня противостояние между парламентским большинством, меньшинством, разными институтами власти становится все больше привычными категориями в стране». «Мне очень бы хотелось, чтобы большинство в парламенте поняло: стратегию государства выписывает формула консенсуса», – подчеркнул он.

Как ожидается участники встречи планируют обсудить соблюдение взятых обязательств в частности договоренностей по назначению Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Президент, премьер и председатель ВР провели встречу, на которой, в частности, договорились рассмотреть кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

В.ЯНУКОВИЧ после этой встречи заверил, что он будет проводить совместную работу с фракциями относительно кандидатуры на должность министра иностранных дел, внесенную Президентом Украины. “Будем искать поддержку фракций - будем проводить соответствующую работу с депутатами для того, чтобы получить эти голоса в парламенте», - сказал премьер.

В то же время 15 марта ВР решила перенести на вторник, 20 марта, голосование относительно назначения В.ОГРЫЗКО.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что было бы целесообразнее, если бы Президент внес на рассмотрение в ВР новую кандидатуру на должность министра иностранных дел. Он считает, что это дало бы возможность избежать политического кризиса.

В свою очередь Президент сегодня, 16 марта, заявил, что будет настаивать на соблюдении договоренностей о назначении В.ОГРЫЗКО.