Янукович уволил двух высокопоставленных чиновников

Кабинет Министров Украины своим постановлением №467 от 14 марта освободил Игоря БОНДАРЧУКА от должности директора Государственного департамента по делам религий.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, согласно документу, увольнение произошло в связи с реорганизацией департамента.

Справка УНИАН. И.БОНДАРЧУК руководил Государственным департаментом по делам религий с 1 сентября 2005 года.

Также постановлением №466 от 14 марта Кабмин освободил Юрия СУХОВА от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, согласно документу, Ю.СУХОВ уволен в связи с переходом на другую работу.

Справка УНИАН. Ю.СУХОВ находился в дожности заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции с марта 2002 года.