Мороз и Тимошенко заставляют Ющенко ждать

Только что в Секретариат Президента прибыл исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Об этом передает корреспондент ForUm’а

Огрызко отказался прокомментировать журналистам, с какой целью он прибыл на расширенную встречу Главы государства Виктора Ющенко с председателем Верховной Рады Украины Александром Морозом, премьер-министром Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентских фракций.

«Все комментарии потом», - заявил он.

Незадолго до этого в здание Секретариата Президента Украины прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович.

Также в Секретариат уже прибыла координатор антикризисной коалиции, руководитель фракции Партии регионов Раиса Богатырева.

На данный момент ни председателя парламента, ни лидера БЮТ Юлии Тимошенко замечено не было.