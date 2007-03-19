Мороз и Тимошенко заставляют Ющенко ждать
10:42, 19 марта 2007Политика
1094 0
В Секретариате собираются участники встречи
|Владимир Огрызко
Огрызко отказался прокомментировать журналистам, с какой целью он прибыл на расширенную встречу Главы государства Виктора Ющенко с председателем Верховной Рады Украины Александром Морозом, премьер-министром Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентских фракций.
«Все комментарии потом», - заявил он.
Незадолго до этого в здание Секретариата Президента Украины прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович.
Также в Секретариат уже прибыла координатор антикризисной коалиции, руководитель фракции Партии регионов Раиса Богатырева.
На данный момент ни председателя парламента, ни лидера БЮТ Юлии Тимошенко замечено не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter