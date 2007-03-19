Тимошенко призвала всем миром лечить Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает против переговоров Президента Украины с премьер-министром и председателем Верховной Рады.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО в интервью “5 каналу”, Президент Виктор ЮЩЕНКО в который раз ошибается, когда верит в порядочность и честность антикризисной коалиции.

Лидер БЮТ заметила: "Когда я услышала, что Президент возвращается к новому выполнению Универсала и к новому переговорному процессу с ЯНУКОВИЧЕМ, с МОРОЗОМ, а также к новому формату какой-то широкой коалиции, я просто подумала, что у Президента острая форма какого-то политического романтизма. Настолько острая, что, мне кажется, надо всем нам эту острую форму романтизма лечить. И это, кстати, касается не только позиции Президента, это касается настоящего и будущего Украины. Я думаю, что каждый человек, в том числе и политик, имеет право на определенную долю наивности в своей жизни, такой даже детской наивности, но политики на наивность имеют гораздо меньше прав, чем другой рядовой гражданин”.