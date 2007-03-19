Томенко просит Ющенко подписать ”коалиционный” закон

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО подписать закон о внесении изменений в государственный бюджет относительно повышения социальных стандартов.

В интервью УНИАН Н.ТОМЕНКО отметил, что данный закон необходимо подписать затем, чтобы с 1 апреля все социальные программы начали выполняться.

По его словам, несмотря на то, что настоящий документ далек от «оппозиционных стремлений более действенного механизма социальной защиты, это первый шаг, который необходимо сделать».

Н.ТОМЕНКО считает, что все же необходимо вернуться к вопросу повышения социальных стандартов по результатам первого полугодия и проиндексировать пенсии, зарплаты, учитывая реальную инфляцию.

Как сообщал УНИАН, 15 марта ВР приняла правительственный вариант законопроекта о внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2007 год, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 апреля до 420 грн. в месяц, с 1 июля - до 440 грн., с 1 октября - до 460 грн.

В связи с этим Кабмин предлагает ВР увеличить доходы государственного бюджета на 2007 год на 4,6 млрд. грн. с 147,9 до 152,5 млрд. грн., затраты - на 7,6 млрд. грн. с 161,8 до 169,4 млрд. грн., дефицит - на 3 млрд. грн. с 15,7 до 18,7 млрд. грн.

В предложенном Президентом Украины В.ЮЩЕНКО законопроекте предлагается увеличить доходы бюджета на 2007 год на 4,6 млрд. грн. с 147,9 до 152,5 млрд. грн., затраты - на 4,6 млрд. грн. с 161,8 до 166,4 млрд. грн., при неизменном дефиците бюджета в 15,7 млрд. грн.

В этот же день член фракции “Наша Украина” Павел ЖЕБРИВСКИЙ заявил, что фракция не будет голосовать за правительственный законопроект изменений в государственный бюджет на 2007 год.

Он отметил, что правительство предусмотрело в госбюджет на 2007 год «неверные макропоказатели», то есть занижен показатель ВВП на 40 млрд. грн.

Как известно, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призвала Президента наложить вето на правительственный законопроект.