В скандале в Харькове Добкин обвинил Авакова

Мер Харькова Михаил Добкин в интервью Радио Свободазаявил, что “Надодной самообороне” Юрия Луценко было отказано в праве проводить акцию на площади Свободы в городе по той причине, что экс-министр собирался проводить не пикет, а митинг. В то же время акция Партии Регионов состоялась беспрепятственно, потому что то был именно пикет, а не митинг.

“Не было митингов на площади Свободы от Партии регионов, - заявил Добкин. - Есть два разных понятия: митинг и пикет. На площади Свободы, на площади Конституции, где находится мэрия, пикеты происходят очень часто. Пикет – это требование против кого-то...” – добавил городской председатель.

Разницу между этими двумя мероприятиями мер Харькова объяснил так: “Митинг – это сцена, митинг – это аппаратура, которая усиливает звук, митинг – это совсем другие требования к охране порядка, митинг – это агитация “за”.

По мнению Добкина, в скандале, который произошел в Харькове из-за митинга Луценко, не виноват ни Добкин, ни Луценко, ни Катеринчук, ни даже Жвания. “Стрелочником” Добкин назначил губернатора Харьковщины Арсена Авакова.

“Все, что творилось на площади, творилось не из-за Луценко, - сказал мэр. - Он, кстати, наверное, меньше всех виноват в этой ситуации, не из-за Катеринчука и не из-за Давида Жвании, который приезжал.

Все происходило исключительно и благодаря действиям человека, который сегодня в Харьковской области занимает наивысшую должность. Я имею в виду Арсена Борисовича Авакова, нынешнего, как он себя называет, губернатора Харьковской области.

Так вот, я Вам хочу рассказать (не знаю, поймете ли Вы тот смысл, который я вкладываю в эти слова, будете ли интерпретировать по-другому) одну ситуацию, которая состоялась на площади Свободы в городе Харькове, когда приехал Давид Жвания, набросился на одного из милиционеров, который, кстати, на прошлых выборах баллотировался по спискам “Поры” и, я думаю, не является большим сторонником Партии регионов...

Так вот, набросившись на этого милиционера и получив достойный ответ своим нахальным поступкам, Давид Жвания по телефону вызывал на площадь Арсена Авакова. Когда тот пришел, в присутствии людей начал ему говорить: “Так вот, как ты нам обеспечил приезд! Так вот твои обещания относительно центральной площади! Так ты здесь вообще ничего не значишь и не можешь сделать!”

И Арсен Борисович Аваков, красный ,,как рак побежал и прислал своих заместителей наводить порядок”.

Напоследок перепало на орехи и ведущему программы. “Вы всегда будете замечать все плохое в Партии регионов, не замечая соринки в собственном глазу, а, может, даже бревна", - заявил ему Добкин.