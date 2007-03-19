Киселев утверждает, Тимошенко ”на крючке” у американцев

Антикризисная коалиция будет настаивать на том, чтобы президент Виктор Ющенко внес другую кандидатуру на пост министра иностранных дел вместо Владимира Огрызко.

Об этом в интервью "Известиям в Украине" сообщил один из лидеров Партии регионов Василий Киселев.

"Мы не пошли на голосование, чтобы сохранить единство коалиции. И теперь мы будем убеждать президента внести другую кандидатуру на пост министра иностранных дел", - заявил он.

"Я уверен, что компромисс по министру иностранных дел будет найден, но не по Огрызко", - добавил Киселев.

При этом представитель Партии регионов уверен, что коалиция "обречена" на компромисс с президентом, и что компромисс найден – "не в этом вопросе, так в других".

В то же время, Киселев отметил, что закон об оппозиции "не принят и не будет принят".

"Этот закон будет принят в рамках изменений к Регламенту ВР. Юля Тимошенко голосовала за закон о Кабмине не потому, что ей нужен императивный мандат или закон об оппозиции. Она спит и видит, как с помощью своих заокеанских друзей вернется на пост премьера", - заявил он.

"Но она еще не знает, что премьером ей не быть никогда", - добавил Киселев, пояснив, что "она – разрушительница", которая " была уже на этом посту и ничего хорошего не принесла".

Кроме того, Киселев заявил, что у него "есть документы, которые свидетельствуют о том, что она допрашивалась и проходила по делу Лазаренко"

"Она была "на крючке" у американцев. И они ее держат и сегодня, поскольку дело там очень серьезное. Сегодня они ей показывают, чтобы она особо никуда не лезла – и была рядом с Ющенко", - заявил он.

"У Тимошенко есть огромный потенциал, но она – человек не этого времени, она не может реально оценивать ситуацию и действовать соответственно ей", - отметил также Киселев.

Украинская правда