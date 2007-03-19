Ющенко, Янукович и Мороз решили не тянуть кота за хвост

09:01, 19 марта 2007
Политика
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Встреча вскоре начнется

Виктор Ющенко, Александр Мороз, Виктор ЯнуковичВ понедельник, 19 марта, о 10.00 состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и лидерами парламентских фракций.

Как сообщал УНИАН, на встрече планируется рассмотреть ситуацию, которая сложилась в Верховной Раде Украины, и определить пути преодоления парламентского кризиса.

 

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