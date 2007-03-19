Янукович предупредил Луценко, что тот играет с огнем

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не видит целесообразности в проведении весенних акций оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в интервью телеканалу «Интер».

«Кому это нужно и зачем? Я уверен, что это не нужно простым людям, это не нужно нашим зарубежным партнерам, которые сегодня вкладывают инвестиции в нашу страну, в развитие нашего государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, единственное, что необходимо Украине, - стабильность. «Поэтому организаторы подобных акций играют с огнем. Играться с этими вопросами опасно», - отметил премьер-министр.