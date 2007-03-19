Посол США утверждает, что без согласия народа Украину в НАТО не возьмут

Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что вступление в НАТО – это решение, которое должно находиться исключительно в руках Украины.

Об этом посол заявил в интервью еженедельнику «Главред».

По словам дипломата, подобные решения не «могут принимать ни Соединенные Штаты, ни Россия». «Ясное дело, интеграция в НАТО является предметом внутриполитической деятельности – иначе просто не бывает. А что касается позиции Соединенных Штатов Америки, то наш ответ таков – двери в НАТО открыты», – подчеркнул У.ТЕЙЛОР

Дипломат отметил также, что, когда речь идет о присоединении той или другой страны к НАТО, учитывается два критерия. Первый – готова ли сама страна, в этом случае – Украина. Это означает, отвечают ли ее демократические и экономические стандарты уровню страны-члена НАТО. По словам посла, к пункту военных стандартов принадлежит в частности способность украинских военных действовать совместно с силами стран-членов НАТО. Второй критерий – хочет ли народ этой страны присоединиться к НАТО.

«И Президент, и премьер-министр Украины указывали на то, что украинское население еще не готово рассматривать вопрос о вступлении страны в НАТО. В украинцев еще есть вопросы, на которые нужно дать ответы. Эти вопросы вполне логические и закономерные. Ответы на них должны дать и украинская власть, и страны-члены НАТО, а также новые члены Альянса, например, Польша, Словакия и Эстония, перед населением которых совсем недавно стояла аналогичная дилемма», - сказал американский посол.