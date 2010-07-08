Тимошенко: Украина ментально делится на Восток и Запад

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет об изменении после президентских выборов в Украине ключевой стратегии развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Александером СТУББОМ.

«Сейчас Украина изменилась с приходом новой власти довольно существенно. У нас всегда в Украине были разные виденья, как строить стратегию развития нашего государства именно потому, что Украина ментально делится на Восток и Запад», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, изменение власти в какой-либо европейской стране приводит к улучшению ситуации в стране, к повышению стандартов жизни, к экономическому росту. «А в Украине выборы – это изменение ключевой стратегии: куда мы движемся – к западным демократиям или в объединение на постсоветском пространстве», - объяснила она.

Лидер БЮТ подчеркнула, что ее команда была и остается убежденными евроинтеграторами. «Поэтому для нас, безусловно, изменение стратегии, особенно в обратном направлении, является очень болезненным с точки зрения восприятия украинских реалий», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, А.СТУББ отметил, что всегда был сторонником Украины и ее европейской интеграции. «Мы в Европейском Союзе во многом смотрим на Украину как на образец, как на модель демократизации и соблюдения свободы слова в этой части света, и, надеемся, страны, которая четко соблюдает принципы рыночной экономики», - сказал министр иностранных дел Финляндии.

А.СТУББ напомнил, что в свое время был тем депутатом Европарламента, который «размахивал помаранчевым шарфиком во времена Помаранчевой революции». «Все мы, конечно, очень внимательно следили за развитием ситуации в Украине, иногда ситуация была немного бурной, иногда мы слышали, как не очень дружные слова звучат и бросаются друг в друга. Но в этом и есть моя оценка демократии. Если в стране продолжает жить хотя бы один-два бывших президента или премьер-министра – это демократия, это добрый признак», - добавил министр иностранных дел Финляндии.

По его словам, Финляндия воспринимает Украину как европейское государство. «Мы верим в ваш путь евроинтеграции. Это нелегкий процесс, на него нужно время», - отметил он, добавив, что Финляндия интегрировалась в ЕС на протяжении 27 лет.

А.СТУББ сообщил, что сегодня на протяжении дня у него было много встреч, но для него является очень важной оценка Ю.ТИМОШЕНКО внутренней ситуации в Украине.