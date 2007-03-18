Западным областям дали нереальный план?

Руководство Черновицкой области заявляет, что правительство безосновательно завысило плановые поступления в сведенный бюджет для западных областей, а возвращение НДС проводится лишь для субъектов восточных областей, где поддержку имеет Партия регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации, заместитель руководителя облорганизации НСНУ Борис БАГЛЕЙ.

«Уже открыто видно, что правительство финансово саботирует западные регионы», - отметил он.

Так, по словам Б.БАГЛЕЯ, «в Волынской области план выполнения сведенного бюджета завышен в 2,5 раза, Львовской, Ивано-Франковской областях – в 2-2,2 раза, Киевской области вообще в 4 раза увеличены налоговые сборы, а для Черновицкой области план поступлений в сведенный бюджет установлен на уровне 158%, безосновательно завышено уровень таможенных платежей при уменьшении интенсификации таможенных прохождений».

Б.БАГЛЕЙ отметил, что пропорции в увеличении поступлений и расходов не выдерживаются, в Киеве никаких аргументов резкого увеличения плана поступлений для западных областей не наводят. «Если Черновицкая область еще имеет надежду выполнить эти завышенные плановые показатели, то Волынская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области в такой ситуации не выполнят бюджет», - убежден заместитель председателя ОГА.

По его словам, на Буковине в разъяснительной работе с избирателями «именно этот аргумент НСНУ и БЮТ будут использовать для убеждения в необходимости досрочных парламентских выборов».

Б.БАГЛЕЙ считает, что в Украине «есть все основания для роспуска Верховной Рады и объявления досрочных парламентских выборов». По его словам, все видят, что антикризисное большинство в парламенте занимается лишь тем, что выбивает для себя и правительства дополнительные полномочия, игнорирует работу над важными для развития Украины и подъема благосостояния народа законами. По его мнению, такая ситуация не может устраивать ни избирателей, ни Президента. «Поэтому Президент ожидает инициативу снизу, от народа, для объявления всенародного референдума», - отметил заместитель руководителя облорганизации НСНУ.