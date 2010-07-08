Тимошенко уже готова заставлять власть и «непарламентскими средствами»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что депутаты оппозиционных фракций направят в Конституционный Суд представление относительно неконституционности закона о судоустройстве, принятого Верховной Радой 7 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы обращаемся в Конституционный Суд, потому что нормы закона о судоустройстве и статусе судей прямо противоречат не только Конституции, но и ряду более ранних решений собственно самого Конституционного Суда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, оппозиция будет апеллировать к Совету Европы и другим европейским институтам, которые, как рассчитывает оппозиция, будут побуждать Украину как члена этой организации пересмотреть недопустимые нормы данного закона.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что сразу после получения предварительного заключения Венецианской комиссии относительно данного закона оппозиция на его основе разработает и внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон о судоустройстве.

«Мы подготовим соответствующие изменения к закону о судоустройстве и статусе судей и будем настойчиво, всеми парламентскими и непарламентскими средствами заставлять действующую власть вернуть стране правосудие», - подчеркнула она.

Лидер БЮТ убеждена, что ситуация с принятием закона сложная, но небезнадежная. «Нам просто нужно быть едиными и сильными, всем представителям гражданского общества, политикума, народа Украины и бороться с тем, что сегодня несовместимо с построением Европы в Украине», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.