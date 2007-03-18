В Севастополе никаким ”макаром” не влияют на правовое пространство

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ заявляет, что горсовет не допустит, чтобы в регионе преобладали радикальные настроения и высказывания. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, В.САРАТОВ - председатель городского отделения Партии регионов – называет себя «противником какого-либо радикализма». «Беда в том... когда появляется радикализм в Севастополе, который я очень хорошо знаю, радикализм в Севастополе во всех случаях появляется как ответ”, - прибавил он.

По его оценке, Севастополь живет четко в конституционном поле Украины, и «никаких шагов для того, чтобы каким-то макаром влиять на правовое пространство не совершалось».

В.САРАТОВ акцентировал на существующей проблеме – «это неумение одинаково читать Конституцию Украины». «Ну я уже не знаю, что делать, или опять вызывать каких-то посредников, чтобы толкование по отдельным статьям достигало компромисса», - сетует председатель горсовета Севастополя.

По его словам, к большому сожалению, очень многие политики высшего уровня допускают необдуманные высказывания. В то же время В.САРАТОВ не осмелился привести пример, когда из Севастополя шли радикальные действия. «Они рождаются, как ответ на действии вне Севастополя», - подчеркнул он.