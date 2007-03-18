Черновецкий идет к “пирожкам для Мерседесов”

Бизнесмены – богаче, поэтому они будут платить за коммунальные услуги больше, чем обычные люди. Потому как тарифы на коммунальные услуги должны зависеть от уровня жилья. Об этом заявил заместитель председателя Киевгорадминистрации Денис Басс.

По мнению киевской власти, это преступление – когда бедные и богатые платят одинаковый тариф. «Ничего страшного не произойдет, если они будут платить по слегка увеличенному тарифу. Различные группы домов получат различные тарифы. Те, кто живет в современных домах, должны получать повышенные тарифы, а те, кто в бараках – другой", - убежден Басс.

Как рассказал "Газете по-киевски” депутат-бютовец Киевсовета Александр Бригинец «идея «богатые должны платить за бедных» – хорошая, но на данный момент существуют экономически обоснованные тарифы, по которым должно платить население».

Ведь бизнесмены зарабатывают свои деньги, но при этом также платят налоги, из которых содержится армия, милиция и другие социальные организации.

«Было бы не плохо платить по разным тарифам, но при правильных расчетах, то есть, если человек не пользуется какой-либо услугой, он должен платить меньше», - сознается Бригинец.

Как сообщил «Газете…» источник из Киевадминистрации, команда мэра рассчитывает схемы «богатых» ЖКХ-тарифов по уровню первого повышения от Черновецкого (утвержденные по состоянию на 1 декабря 2006-го – рост в 3,4 раза). Таким образом, «богатые» и «бедные» тарифы будут отличаться друг от друга в 1,5-2 раза.

Правда, на данный момент цифры на тарифы для богатых не утверждены - ни Киевсоветом, ни распоряжением Леонида Черновецкого, поэтому могут изменяться как в большую сторону, так и в меньшую.

По словам и.о.заммэра столицы Александра Ржавского, «это проект только разрабатывается и что-то конкретное сказать пока нельзя». «Единственное что можно утверждать так это то, что городской бюджет действительно требует пополнения. Мы идем к тому, что, подъехав на велосипеде, пирожок можно будет купить за гривну, а подъехав на Мерседесе – за 10 гривен», - объяснил Ржавский.