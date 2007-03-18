Ющенко загнали в тупик

На понедельник президент опять вызывал на Банковую премьер-министра Виктора Януковича и спикера Александра Мороза. А в придачу – еще и главную оппозиционерку Юлию Тимошенко и кого-то из председателей в “Нашей Украине” – Виктора Балогу или Вячеслава Кириленко. Официально тема разговора была озвучена так – добиться преодоления парламентского кризиса. Однако все понимают - результатом нелегкого разговора должен стать компромисс. Или Ющенко и Тимошенко, или Ющенко и Януковича.

Договориться всем трем - премгєру, спикеру и лидеру оппозиции будет почти нереально, пишет «Газета по-киевски». В качестве доказательства этого утверждения издание приводит такие мнения:

Владимир Фесенко, директор центра прикладных исследований "Пента": "Я скептически отношусь к тому, что эта встреча вообще состоится. Если разговор состоится, он завершится или ничем, или временным компромиссом. Им может быть кандидатура на должность министра МИД. Наряду с публичными договоренностями происходят непубличные. Ведь среди наших политиков наблюдается параноидальное недоверие друг к другу. Потому ожидать какого-то результата от этой встречи не стоит".

Виктор Небоженко, руководитель социологической службы "Украинский барометр": "Это будет наиболее неудачная встреча в этом году. Во-первых, неизвестно, в каком формате она будет происходить. Будет ли это встреча коалиции с оппозицией, оппозиции ли с коалицией? Будет ли это "круглый стол", какая-то ли другая форма? Во-вторых, нет четко сформулированной цели этого разговора. Потому встреча в понедельник никакого результата не принесет".