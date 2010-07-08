СМИ: Могилев не будет ждать, а сам подаст в отставку
Понимает, что «под него копают»
|Анатолий МОГИЛЕВ
Лицами, которые могут быть прямо заинтересованы в снятии А.МОГИЛЕВА, эти источники называют «людей, которые уже видели себя в должности главы МВД и раздавали должности в регионах».
Как известно, основными претендентами на должность министра внутренних дел при формировании правительства считались Николай ДЖИГА и Михаил КОРНИЕНКО.
Как пишет еженедельник «Комментарии:», два года назад Н.ДЖИГА, тогдашний министр в теневом правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА, в одном из интервью говорил о существовании серьезной структуры теневого МВД, включая теневых начальников УВД. Но эта «серьезная структура», которая работала несколько лет, в расчете на будущие должности, осталась не при деле.
Как отмечают «Комментарии:», и Н.ДЖИГА, и М.КОРНИЕНКО, которые в разное время занимали должности первого заместителя министра внутренних дел, хорошо знают, насколько влиятельной структурой было МВД во времена Юрия Кравченко, так же, как и те механизмы, благодаря которым это было достигнуто.
Однако если на место А.МОГИЛЕВА придет кто-либо другой, это не будет никоим образом означать, что у него получится превратить МВД в то, чем оно стало при Ю.Кравченко. О такой перспективе можно было бы говорить в феврале-марте, когда властная система выстраивалась заново, резюмируют «Комментарии:».