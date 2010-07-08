СМИ: Могилев не будет ждать, а сам подаст в отставку

Руководитель Министерства внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ понимает, что «под него копают», и если увидит, что вопрос о его снятии с должности решен, то не будет ожидать этого, а сам подаст в отставку, пишет еженедельник «Комментарии:», ссылаясь на источники в окружении министра.

Лицами, которые могут быть прямо заинтересованы в снятии А.МОГИЛЕВА, эти источники называют «людей, которые уже видели себя в должности главы МВД и раздавали должности в регионах».

Как известно, основными претендентами на должность министра внутренних дел при формировании правительства считались Николай ДЖИГА и Михаил КОРНИЕНКО.

Как пишет еженедельник «Комментарии:», два года назад Н.ДЖИГА, тогдашний министр в теневом правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА, в одном из интервью говорил о существовании серьезной структуры теневого МВД, включая теневых начальников УВД. Но эта «серьезная структура», которая работала несколько лет, в расчете на будущие должности, осталась не при деле.

Как отмечают «Комментарии:», и Н.ДЖИГА, и М.КОРНИЕНКО, которые в разное время занимали должности первого заместителя министра внутренних дел, хорошо знают, насколько влиятельной структурой было МВД во времена Юрия Кравченко, так же, как и те механизмы, благодаря которым это было достигнуто.

Однако если на место А.МОГИЛЕВА придет кто-либо другой, это не будет никоим образом означать, что у него получится превратить МВД в то, чем оно стало при Ю.Кравченко. О такой перспективе можно было бы говорить в феврале-марте, когда властная система выстраивалась заново, резюмируют «Комментарии:».