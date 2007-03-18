Ющенко и коалиция завтра решат судьбу Огрызко

Судьбу претендента на должность министра иностранных дел Владимира Огрызко будут решать завтра, 19 марта, во время встречи руководства коалиции с Президентом. Об этом заявил спикер Александр Мороз, сообщает Главредсо ссылкой на «5 канал».

Мороз посоветовал оппозиции быть более сдержанной в комментариях относительно подобных рандеву в верхних эшелонах.

«Когда мы договариваемся о каких-то компромиссных решениях, которые необходимы для государства в целом, для баланса интересов в структурах власти, то очевидно то, о чем договорился Президент с главой ВР и премьером, не должно комментироваться теми людьми, кто не принимал участие во встрече, а потом пытается вытянуть какие-то политические дивиденды. Мы выходили с общественных интересов, а оказывается, что надо реализовывать интересы одной политической силы из оппозиции», - сказал Мороз.