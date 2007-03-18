Богатырева: «всенародной мобилизации» можно уже не ждать

Назначенный оппозицией на весну кризис откладывается, заявила координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА в материале для издания “Главред”.

“Я всех убеждаю, что обещанной «всенародной мобилизации» и масштабных акций протеста можно уже не ждать – после проигрышной для оппозиции и давно ожидаемой людьми договоренности между Президентом, премьером и спикером. Конечно, это не входило в амбициозные расчеты пиарщиков БЮТ – а теперь, благодаря усилиям политического большинства, правительства и Президента, момент, когда можно было повернуть события в разрушительное русло, потерян”, – сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Комментируя 17 требований оппозиции, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что „единственный способ существования этой политической силы и сохранения себя в политическом будущем – постоянная война и конфликт, где Президент только оружие в ее руках”. Не допускать наших договоренностей уже поздно”, - подчеркнула она.

По мнению лидера парламентского большинства, оппозиция настолько не верила в возможность нормального сотрудничества всех ветвей власти, что не имела сценария действий на этот случай. Поэтому, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, ей приходится воплощать предыдущие разработки, рассчитанные совсем на другую реакцию и другие обстоятельства, в частности, выдвижение ультиматумов.

По словам лидера фракции Партии регионов, их можно «разбросать на “три таких себе кучки”: реанимирующие общие лозунги многолетней давности, которые не были выполнены тогдашней властью, а сегодняшней оппозицией; содержащие требования, не предусмотренные или прямо запрещенные Конституцией (референдумы относительно формы правления и тому подобное – и сюда же относятся абсурдные кадровые требования); автоматически вытекающие из реализованного сотрудничества правительства, парламента и Президента, и которые будут реализованы в рабочем порядке (поднятие социальных выплат, например)».